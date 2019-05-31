На стройке мусорного полигона в Архангельской области произошла драка между охранниками и активистами, есть задержанные

В Архангельской области на станции Шиес, где идет строительство полигона для своза мусора из Москвы, полиция задержала четырех человек. Об этом сообщает сайт 29.ru.

По информации издания «7×7», которое пишет о задержании двоих человек, причиной стала драка между активистами, выступающими против строительства, и охранниками, работающими на объекте.

Конфликт произошел из-за того, что активист Андрей Христофоров (Древарх) облил охранников мочой с помощью игрушечного пистолета; 29.ru пишет, что он обрызгал также полицейских.

Помимо Христофорова задержаны активисты Владимир Владимиров, Руслан Гатамов и Марк Кузнецов. Некоторые из них написали заявления о побоях со стороны охранников. «7×7» пишет, что Владимирова, предположительно, задержали за то, что он ударил полицейского.