«Вся огромная система интернета может быть сломана». Глава СПЧ признал, что запретить VPN невозможно

Запретить и «выключить» VPN-сервисы невозможно, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Об этом он сказал РБК, комментируя возможность дополнительного законодательного регулирования этих сервисов.

«Я вообще не очень понимаю, как регулировать VPN, потому что довольно скоро стало понятно всем, что это сложнейшая система и что запретить, выключить VPN вообще невозможно. Если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета просто может быть сломана. Это очевидно», — заявил Фадеев.

Он добавил, что сейчас «это стало ясно всем, а специалистам стало ясно давно». По мнению главы СПЧ, от «отключения» VPN пострадают предприятия, банки, «программисты, которые скачивают коды».

Как утверждает Фадеев, он «никогда не говорил, что надо VPN закрыть». При этом, отметил он, «некоторые граждане России» используют VPN для того, чтобы читать и смотреть заблокированные в стране источники информации и телевизионные каналы.

«Надо помнить, что некоторые из этих медиа работают на врага, это не альтернативный источник. Кто-то из них объявлен иностранным агентом, а кто-то нежелательными организациями. Там не альтернативная информация, а вражеская пропаганда. Это вопрос не правовой, не тема какого-то ограничения, это вопрос гражданского сознания», — считает он.

Фадеев также призвал не связывать отключения интернета с ограничением свободы слова, как делает «часть российской интеллигенции» (он не уточнил, о ком идет речь). Глава СПЧ считает, что ограничения в работе интернета нужны для безопасности, так как ВСУ «бьют по многим городам России».

Он добавил, что не считает релевантным опыт таких стран как Израиль, которые не ограничивают доступ в интернет по соображениям безопасности. «Израиль фактически провалил оборону от иранских ракет», — заключил Фадеев.

Фадеев уже не в первый раз высказывается по поводу ограничения VPN-сервисов. При этом сам он, по его словам, не пользуется средствами обхода блокировок. Две недели назад он заявлял, что в использовании VPN «есть что-то противоестественное», а россияне, пользующиеся VPN, ищут в интернете не другую точку зрения, а «то, что враг говорит». «„Медуза“, „Дождь“ — это не другая точка зрения, это точка зрения врага», — заявлял Фадеев.

Месяц назад начался новый крестовый поход Кремля против VPN. Вот его итоги Какие запреты уже действуют — и каких мы с нетерпением ждем

