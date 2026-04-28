Россияне, которые используют VPN, ищут в интернете не другую точку зрения, а «то, что враг говорит», считает глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. По его словам, в использовании сервисов для обхода блокировок «есть что-то противоестественное».

«„Медуза“, „Дождь“ — это не другая точка зрения, это точка зрения врага. А это пропаганда», — заявил Фадеев на конференции «Состояние, проблемы и пути совершенствования деятельности ветеранских организаций как структурного элемента гражданского общества». Его цитирует газета «Ведомости».

Сам Фадеев утверждает, что VPN не использует.

Глава СПЧ также высказался о мессенджере «Макс», который российские власти разными способами навязывают жителям страны. Он обратил внимание на «странное массовое ощущение, что „Макс“ плохой». По его словам, раньше так говорили про телеграм.

Злитесь из-за блокировок? Мы понимаем! Никто не должен указывать вам, что читать и где общаться. Мы делаем все, чтобы помочь людям в России сохранить доступ к свободному интернету. Но нам нужна ваша помощь. Дорогие читатели не в России, мы просим вас оформить небольшой ежемесячный донат. Мы знаем, что есть еще сотни людей, которые могли бы это сделать. Дорогие читатели в России, у вас тоже есть возможность нас поддержать. Вместе мы справимся.

Популярность сервисов для обхода блокировок, в первую очередь VPN, в России возросла на фоне массовых блокировок иностранных соцсетей и мессенджеров в стране. В ответ российские власти усилили борьбу с обходом блокировок.

При этом блокировки вынуждены обходить и чиновники. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль продолжает вести канал в телеграме, несмотря на блокировку мессенджера. Он дал понять, что для этого сотрудники пресс-службы Кремля используют VPN.

