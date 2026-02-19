Песков заявил, что Кремль продолжает вести официальный канал в Telegram и использует для этого VPN

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля остается официальный телеграм-канал. Трудностей с его ведением, по словам Пескова, нет.

«Не испытывает. У нас есть канал в Max. И остается канал в Telegram», — заявил он (здесь и далее цитаты по РИА Новости).

Объясняя, почему Кремль продолжает вести канал в Telegram, хотя работу этого мессенджера в России ограничивают, Песков сказал:

У нас, во-первых, много соотечественников за рубежом. Много иностранцев интересуются президентской повесткой дня. И в наших интересах эту повестку дня доводить до них.

Отвечая на вопрос, используют ли сотрудники пресс-службы Кремля VPN, чтобы вести официальный канал, Песков ответил: «Кто-то где-то».

Власти России ограничивают работу Telegram с лета 2025 года — тогда в мессенджере заблокировали видеозвонки. В начале февраля РБК написал, что власти «усилили» попытки блокировки. Со сбоями в работе мессенджера столкнулись пользователи по всей стране. В середине февраля Baza сообщила, что Telegram заблокируют в России 1 апреля. Роскомнадзор это не подтвердил и не опроверг.

