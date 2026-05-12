Дональд Трамп перед своим вылетом в Китай ответил на вопросы журналистов, спросивших его о Донбассе.

Президенту США задали вопрос: «Было ли у вас с Путиным какое-либо понимание, что Россия должна получить весь Донбасс?». Он ответил: «Нет».

Затем Трамп добавил, что, по его мнению, конец войны в Украине «уже совсем близок», но никаких подробностей не привел.

Кроме того, президента США спросили, считает ли он, что может посетить Россию в этом году. Он вновь заявил, что уладил восемь войн и сделает все необходимое для урегулирования войны России с Украиной.

Донбасс остается одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения. Москва требует полного вывода ВСУ из Донецкой области, Киев на это не согласен. В последние дни в Кремле говорят, что в Украине «знают, что это нужно сделать», и «они это рано или поздно все равно сделают». На следующий день после парада Победы, который прошел в Москве в сокращенном формате, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что «урегулирование конфликта» не сдвинется с места без вывода ВСУ из Донецкой области. «Пока [Украина] не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов [переговоров], но мы будем на одном и том же месте», — сказал он.

