Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко заявил, что ведомство будет просить суд избрать для бывшего главы офиса президента Андрея Ермака меру пресечения в виде ареста. Об этом он объявил на брифинге, его слова приводит «Громадське».

В качестве альтернативы прокуратура предлагает внесение залога в размере 180 миллионов гривен (около четырех миллионов долларов).

Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит вопрос о мере пресечения Ермаку 12 мая.

Клименко также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в расследовании об отмывании денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

Вечером 11 мая САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявили, что Ермака подозревают в участии в организованной группе, причастной к отмыванию 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов). Бывшему главе офиса Зеленского объявлено подозрение по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (часть 3 статьи 209 УК Украины). Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. Ермак обвинения отрицает.

По делу проходят шесть человек, сообщали антикоррупционные органы Украины. Среди них — бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич. По версии следствия, в 2021 — 2025 годах подозреваемые отмыли более 460 миллионов гривен путем строительства коттеджного городка общей площадью около восьми гектаров в селе Козин Киевской области.

Андрея Ермака заподозрили в легализации 10 миллионов долларов

