Андрей Ермак заявил в суде, что не признает свою вину. Его подозревают в отмывании денег на строительстве резиденции под Киевом

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак отрицает обвинения, выдвинутые против него по делу об отмывании денег.

С таким заявлением Ермак вышел к журналистам после заседания суда в Киеве, на котором выступило обвинение и зачитали часть материалов его уголовного дела. Ермака подозревают в причастности к отмыванию денег в составе преступной группы — через строительство элитного кооператива «Династия» под Киевом (по версии следствия, одна из четырех резиденций предназначалась ему).

«Я отвергаю все обвинения. И также хотел бы отметить, что начиная с 5 утра 24 февраля 2022 года я практически постоянно находился и жил в офисе президента», — заявил Ермак. По его словам, из офиса он выезжал только на фронт с президентом, а также за границу по дипломатическим вопросам.

Суд не стал избирать Ермаку меру пресечения на первом заседании (на это отводится 72 часа с момента оглашения подозрения). Процесс продолжится 13 мая.

Прокурор заявила, что Ермак может скрыться от следствия, поскольку у него есть «профессиональные и социальные связи в органах власти и за пределами Украины», а также четыре дипломатических паспорта.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о подозрении бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Его подозревают в причастности к отмыванию 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) в составе преступной группы через строительство элитного кооператива «Династия» под Киевом. Средства на это могли поступать в частности из схемы «откатов» в «Энергоатоме», заявило обвинение на суде. Прокурор также утверждает, что Ермак пытался скрыть свою причастность к строительству кооператива и посещал строительство тайно.

Антикоррупционная прокуратура Украины просит арестовать Андрея Ермака с альтернативной в виде залога в размере 180 миллионов гривен (около четырех миллионов долларов). Адвокат Ермака заявил, что все тезисы прокуроров основываются на предположениях и отметил, что у его подзащитного есть только одна квартира и одна машина.

