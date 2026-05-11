«Меня чуть ли не записали главой Цифрового сопротивления». Наталья Касперская заявила, что не обсуждала с ФСБ блокировки интернета — и считает себя «государственником и патриотом»
Соосновательница «Лаборатории Касперского», президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что не встречалась с сотрудниками Второй службы ФСБ, которая занимается блокировками интернета в России. О встрече 8 мая написал The Bell со ссылкой на источники.
Вечером 10 мая Касперская опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором заявила, что «с ФСБ я не встречалась». По словам Касперской, возможность такой встречи она обсуждала «в узком кругу коллег, в предположительной модальности». Однако, утверждает она, «никто из уважаемого ведомства на связь со мной не вышел».
Вероятно, предположила Касперская, разговор о возможной встрече, «переданный через испорченный телефон какими-то информаторами», и стал основой для публикации The Bell.
«В телеграмчиках и прочих интернет-публикациях меня чуть ли не записали главой Цифрового сопротивления России» что довольно забавно, потому что я всегда искренне считала себя государственником и патриотом», — написала Касперская.
При этом она отметила, что поговорить с представителями Второй службы ФСБ «стоило бы» — особенно, если верны слухи, что именно это подразделение «отвечает теперь в РФ за блокировки». «Если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, должен же кто-то на это указать», — добавила она.
Касперская также опубликовала отдельный пост о Цифровом сопротивлении, которое, по ее мнению, «в стране завелось по факту, оно низовое, как горящие торфяники, и охватывает миллионы людей».
«Нам очевидно нужна высокая сопротивляемость населения, учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну — война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее», — написала она.
«Почему тогда власти предержащие ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?» — задала риторический вопрос Касперская.
«К счастью, у русского Цифрового сопротивления пока нет вожаков (уж я-то им точно не являюсь). Но не дай Бог, они появятся. Мало не покажется никому», — добавила она.
The Bell писал, что Касперская обсуждала с офицерами Второй службы ФСБ ними запрет VPN-сервисов. «Вообще, ее все задолбало конкретно. И блокировки эти, и общее непонимание постоянно меняющихся правил», — говорил один из собеседников издания.
Касперская 4 апреля после масштабного сбоя, затронувшего банковские приложения и сервисы, написала в своем телеграм-канале, что Роскомнадзор «в угаре борьбы с обходом блокировок обрушил половину сервисов Рунета». Однако спустя несколько часов она опубликовала новый пост, в котором сообщила, что поговорила с главой Роскомнадзора Андреем Липовым и тот якобы подробно, «с примерами», объяснил, почему сбой не был вызван действиями его ведомства. Касперская заявила, что «приносит извинения уважаемому ведомству за мои поспешные выводы».