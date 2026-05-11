Город Бодайбо в Иркутской области из-за аварии остался без воды. Зимой там почти месяц не было отопления

В городе Бодайбо Иркутской области из-за аварии прекращена подача воды. Водоснабжение прервалось после того, как в ночь на 10 мая во время ледохода на берег реки Витим вытолкнуло плавучую насосную станцию «Роса», пишет «7×7 — Горизонтальная Россия». Насос, заявили в МУП «Тепловодоканал», удалось запустить, однако его мощности не хватает.

Чтобы восстановить подачу воды, власти города рассматривают варианты подключения автономной дизельной насосной станции от золотодобывающих предприятий или установки промежуточного насоса на берегу (для этого с насосной станции городской бани уже демонтировали оборудование производительностью 400 кубометров воды в час).

Пока же детские сады в Бодайбо будут закрыты с 12 по 15 мая, а школы переведены на дистанционное обучение.

Жителям города рекомендовали использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду. «Осторожно, новости» пишут, что бутилированная вода в местных магазинах подорожала до 500 рублей за пятилитровую бутылку. «Сегодня в магазине видела литровые и полуторалитровые бутылки только с газированной водой», — рассказала изданию жительница Бодайбо.

«7×7 — Горизонтальная Россия» сообщает, что для хозяйственных нужд начали подвозить из поселка Ежовка. Однако из-за большого расстояния график подвоза соблюдать не удается.

В январе 2026 года Бодайбо, где живут около 7,5 тысячи человек, остался без отопления и водоснабжения. В городе объявляли режим ЧС регионального уровня. Тепло во все жилые дома окончательно вернули только в конце февраля.

На главу города Алексея Ботвина завели уголовное дело о превышении полномочий, в марте его отправили под домашний арест.