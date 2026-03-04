Главу города Бодайбо в Иркутской области, где жители в 40-градусный мороз остались без тепла из-за аварии, отправили под домашний арест

Суд в Иркутской области отправил под домашний арест главу города Бодайбо Алексея Ботвина по делу о крупной коммунальной аварии, оставившей населенный пункт без тепла в 40-градусный мороз.

В Бодайбо в конце января из-за промерзания водовода была остановлена работа котельных, из-за чего без отопления и водоснабжения остались 196 домов и две школы. В городе объявили режим ЧС регионального уровня, тепло во все жилые дома окончательно вернули только 21 февраля, водоснабжение до сих пор не везде восстановлено.

Ботвина задержали 27 февраля, его обвиняют по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он знал об изношенности водоводов, но не инициировал их ремонт.

Бодайбо находится на северо-востоке Иркутской области более чем в тысяче километров от Иркутска. В городе живут около 7,5 тысячи человек.