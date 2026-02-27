Задержан глава города Бодайбо в Иркутской области. В январе там произошла авария, из-за которой жители в морозы остались почти на месяц без отопления

Глава Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщают ТАСС и «Вести-Иркутск» со ссылкой на источники.

Телеграм-канал «БодАйбо сити» публикует видео, на котором человека в наручниках ведут в автомобиль. Предположительно, это Алексей Ботвин.

Официально о задержании Ботвина не сообщалось.

В ночь на 30 января в Бодайбо произошла крупная коммунальная авария — без тепла и воды остались больше тысячи жителей. В тот момент на улице были морозы ниже минус 40 градусов. Местные власти заявляли, что из-за сильных морозов замерз центральный водовод, который подавал воду в четыре котельные. Они прекратили работу. В городе ввели режим ЧС. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 22 февраля отчитался, что коммунальщики полностью завершили восстановление теплоснабжения в домах города. По его словам, тепло вернулось в 194 жилых дома, остававшихся без отопления. 22 февраля там также начали восстанавливать подачу холодной воды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности. В мэрии прошли обыски.

Алексей Ботвин занимает должность главы Бодайбинского городского поселения с 2022 года.