В Иркутской области ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии в Бодайбо. Без тепла в морозы до −40 остались более тысячи человек

В Иркутской области объявили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за ситуации в городе Бодайбо, где в результате коммунальной аварии 141 дом остался без тепла и горячей воды, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Губернатор 6 февраля приехал в Бодайбо и встретился с пострадавшими жителями. По его словам, ситуация «остается сложной». Власти оценивают, сколько нужно материалов, чтобы перейти на вариант использования воздушных линий для подачи воды и тепла. Пока отопление удалось вернуть только в пять частных домов.

Коммунальная авария произошла в Бодайбо в ночь на 30 января. Без тепла и горячей воды остался 141 дом (пострадали как частные, так и многоквартирные дома), где живут 1300 человек, и две школы.

Как сообщали местные власти, в городе в течение месяца стояли сильные морозы до −40 градусов и ниже, из-за чего перемерз центральный водовод, который подавал воду на четыре котельные. Они прекратили работу.

31 января в Бодайбо ввели режим ЧС локального значения, в город приехали областные чиновники. Однако последствия аварии устранить пока не удалось. Для тех, кто попал в зону ЧС, развернули пункты обогрева и временного размещения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности. В мэрии прошли обыски. Издание «7×7» накануне сообщало, мэр Евгений Юмашев обзванивал региональные СМИ и блогеров с просьбой ничего не писать о коммунальной аварии.

5-6 февраля температура воздуха в городе днем держится в районе −30 градусов, ночью опускается до −40.