«Дочку» «Яндекса» оштрафовали в ЕС на 100 миллионов евро. Компанию обвинили в передаче данных клиентов в Россию

Компания , входящая в группу компаний «Яндекс» и зарегистрированная в Нидерландах, оштрафована на 100 миллионов евро за передачу персональных данных пользователей службы такси в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе офиса омбудсмена по защите данных (DPA) Финляндии.

Решение было совместно принято управлениями по защите данных Нидерландов, Финляндии и Норвегии. Расследование, начатое в 2023 году, должно было показать, передаются ли данные пользователей сервиса Yango, работающего в Финляндии и Норвегии, в Россию.

«Расследование показало, что данные пользователей Yango передавались в Россию без надлежащей защиты . <…> Органы по защите данных считают, что компания не смогла продемонстрировать, что доступ российских властей к персональным данным был предотвращен достаточно эффективно. <…> Передача персональных данных в Россию должна быть немедленно прекращена», — говорится в сообщении.

В пресс-службе MLU заявили РБК, что планируют обжаловать решение надзорных органов.

«Персональные данные пользователей из ЕС хранились исключительно на территории ЕС в псевдонимизированном и зашифрованном виде, что технически делало их недоступными для каких-либо третьих лиц», — утверждают в компании.

В 2023 году «Медуза» выпустила расследование, из которого следовало, что все данные сервиса такси «Яндекс Go», а также его зарубежного аналога Yango, хранятся в российских дата-центрах в Московской, Рязанской и Владимирской областях. До начала полномасштабной войны в Украине часть данных Yango хранилась в дата-центре компании в городе Мянтсяля в Финляндии. Однако для бесперебойной работы сервиса информация дублировалась во всех дата-центрах «Яндекса» без разделения на поездки по России и за границей.

Вскоре после публикации материала офис омбудсмена по защите данных Финляндии выпустил срочное распоряжение о приостановке передачи в Россию любых персональных данных клиентов службы такси Yango. В пресс-службе «Яндекса» говорили, что информацию о поездках на такси могут получить правоохранительные органы только той страны, где поездка была совершена.

Совсем скоро ФСБ получит круглосуточный доступ к данным сервиса «Яндекса» по заказу такси. Как выяснила «Медуза», в том числе к поездкам за пределами России Под угрозой жители множества стран — от Армении и Грузии до Израиля и Финляндии

