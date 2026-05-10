В Польше нашли беспилотник с надписью на кириллице

Недалеко от города Бартошице на севере Польши, менее, чем в 20 километрах от границы с Россией, обнаружили беспилотник с «надписью на кириллице», сообщают польские издания Onet и RMF24.

Информацию о неопознанном летающем объекте военная жандармерия получила утром 9 мая. «Первичные действия на месте указывают, что это, вероятно, беспилотник военного происхождения, предназначенный для наблюдения и не имеющий боевых характеристик», — написал представитель военной жандармерии Дариуш Розкош.

Источник Onet, близкий к министерству обороны Польши, предполагает, что российские военные проводили учения, и «какой-то объект мог у них затеряться». Следователи пока подтверждают только то, что это иностранный летательный объект, уточняет RMF24. С учетом ограниченной дальности дрона он не мог прилететь из Украины — многое указывает на то, что прибыл он из Калининградской области, пишет издание.

Российские дроны и раньше залетали в Польшу, нарушая воздушное пространство страны. Один из самых крупных инцидентов произошел в ночь на 10 сентября 2025 года, когда в Польшу залетели несколько десятков российских беспилотников залетели на территорию Польши. Некоторые из них были сбиты; на перехват дронов поднимались истребители.

