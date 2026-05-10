NYT: все больше поставок из России в Иран (в том числе комплектующих для дронов) идут через Каспийское море. Там США не могут перехватывать суда

В последние месяцы Каспийское море приобрело новое значение в качестве торгового маршрута, связывающего Россию и Иран. Москва поставляет по нему в том числе комплектующие для беспилотников, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По мнению собеседников газеты, российские комплектующие вряд ли сыграют решающую роль в способности Ирана противостоять США и Израилю, но если поставки продолжатся, они помогут Тегерану быстрее восстановить свой арсенал беспилотников после того, как он потерял около 60%.

При этом США не могут перехватывать суда в Каспийском море — в отличие от Персидского залива — поскольку доступ к Каспию имеют только пять выходящих к нему . Таким образом для США Каспий остается фактически «слепой зоной», пишет NYT.

Данные российской портовой статистики также показывают резкий рост перевозок по Каспию в последние месяцы. В частности, на каспийский маршрут были перенаправлены около двух миллионов тонн пшеницы, которые раньше ежегодно поставлялись в Иран через Черное море, отмечает глава аналитики ведущей отраслевой группы PortNews Media Group Виталий Чернов. Россия поставляет этим маршрутом и товары, которые в обычных условиях шли бы через Ормузский пролив, пишет NYT.

Иранские власти, в свою очередь, заявляют, что работа по открытию альтернативных торговых маршрутов идет быстрыми темпами — в Каспийском море круглосуточно работают четыре иранских порта, принимающие из России пшеницу, кукурузу, корма для животных, подсолнечное масло и другие товары.

Морское сообщение между Ираном и Россией по Каспию давно находится в фокусе внимания журналистов, которые неоднократно писали о том, как Москва получает от Тегерана комплектующие к ударным беспилотникам «Шахед» и боеприпасы. Суда, занимающиеся военными поставками из Ирана в Россию, в том числе становились целью украинских ударов.

