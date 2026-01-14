В Каспийском море потерпел бедствие иранский сухогруз «Рона». Он ходил тем же маршрутом, что и суда с оружием из Ирана в Россию

Береговые службы Туркменистана спасли 14 человек, находившихся на иранском сухогрузе «Рона» (Rona), который потерпел бедствие в Каспийском море, сообщил МИД Туркменистана. По предварительной информации, спасены граждане Ирана и Индии.

«Важные истории» отмечают, что ранее сухогруз ходил под названием «Обан» (Oban). Из трекинговых данных следует, что с октября 2024-го по декабрь 2025 года судно 20 раз заходило в порты Астрахани, Махачкалы и Азова, следуя из иранских портов Амирабад и Анзели. Сейчас оно выполняло очередной рейс до Астрахани.

Ранее журналисты СNN, The Wall Street Journal, а также «Медузы» сообщали, что именно между Астраханью и Амирабадом проходит основной маршрут вероятных морских поставок оружия из Ирана в Россию.

Почему сухогруз «Рона» подал сигнал SOS и что с ним теперь, в МИДе Туркменистана не уточнили.

В декабре ВСУ сообщали, что поразили в Каспийском море суда «Композитор Рахманинов» и «Аскар-Сариджа». Эти суда, заявила украинская сторона, используются в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставке военных грузов между Ираном и Россией.

