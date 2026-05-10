Аэропорты юга России полностью восстановили работу, нарушенную после попадания дрона в офис аэронавигации в Ростове-на-Дону

На юге России в полном объеме восстановлены авиаперевозки, сообщили в министерстве транспорта.

В 9:00 мск были отменены НОТАМ (оперативные извещения для пилотов) по ранее введенным ограничениям, уточнили в ведомстве. Отмен рейсов не было.

В этом сообщении Минтранса не упоминается причина нарушения воздушного движения на юге России. Однако 8 мая ведомство сообщало, что 13 аэропортов приостановили работу после того, как беспилотник попал в административное здание филиала компании «Аэронавигация Юга России».

Позже в тот же день Минтранс сообщил, что аэропорты возобновили работу в ограниченном режиме.

Владимир Путин на заседании Совбеза 8 мая назвал удар по зданию филиала «Аэронавигации Юга России» «актом терроризма» и заявил, что эта атака «безусловно, могла бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов».

«Я думаю, что дело идет к завершению» Путин — о войне с Украиной. Он вышел к журналистам вечером 9 мая. Краткий пересказ его ответов на их вопросы

