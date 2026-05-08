В южной части России прекратили работу 13 аэропортов — после того, как беспилотник попал в административное здание филиала компании «Аэронавигация Юга России», сообщил Минтранс.

Взлеты и посадки остановлены в Сочи, Волгограде, Краснодаре, Грозном, Астрахани, Владикавказе, Геленджике, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе и Элисте.

Решение о сроках возобновления полетов Минтранс пообещал принять «в ближайшее время». Ведомство также поручило авиакомпаниям совместно с РЖД задействовать поезда и автобусы для перевозки пассажиров отмененных рейсов.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что пока задержаны и отменены 80 рейсов, из-за чего в аэропортах застряли не менее 14 тысяч пассажиров.

Росавиация выпустила уведомление NOTAM для летного состава, в котором содержится уведомление о приостановке полетов до 12 мая. В Минтрансе позже пояснили, что оно может быть пересмотрено в сторону сокращения срока.

С полуночи 8 мая началось «перемирие», объявленное РФ в одностороннем порядке по случаю Дня Победы без согласования с Украиной. ВСУ продолжили удары: Минобороны РФ отчиталось об уничтожении «вне зоны СВО» 390 дронов и шести ракет «Нептун». Украина, в свою очередь, обвинила РФ в несоблюдении перемирия.