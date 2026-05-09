«Не прикрывайте свои преступления народной Победой». 85-летняя блокадница Людмила Васильева вышла с таким плакатом 9 мая. Ее забрали в полицию

85-летняя Людмила Васильева, пережившая ребенком блокаду Ленинграда, вышла 9 мая к Соловецкому камню в Петербурге с плакатом: «Не прикрывайте свои преступления народной Победой». Васильева также принесла к мемориалу узникам ГУЛАГа букет цветов и свечу, сообщает «Бумага».

«Бумага»

«Бумага»

Васильеву задержали и отвезли в 43 отдел полиции. Вместе с ней, сообщает «Вот так», в полицию забрали журналиста, освещавшего акцию.

Из полиции Васильеву отпустили без составления протокола об административном правонарушении. От нее требовали написать объяснения, но она отказалась, сославшись на 51 статью Конституции РФ, в которой записано. что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого».

Людмила Васильева регулярно устраивает антивоенные акции. Ее неоднократно задерживали. В 2024 году она собиралась участвовать в выборах губернатора Петербурга, но не смогла собрать достаточно подписей для выдвижения. В марте 2026 года записала видеообращение, в котором призвала к тихому протесту. На видео Васильева показала ромашку, «простой цветок мира». Букет ромашек она принесла и 9 мая к Соловецкому камню.

Читайте также

«Хочется забыть обо всех войнах. Навсегда» Мы спросили у читателей в России и за рубежом, как изменилось их отношение к 9 Мая за последние четыре года. Оказалось, у них очень много общего

Читайте также

«Хочется забыть обо всех войнах. Навсегда» Мы спросили у читателей в России и за рубежом, как изменилось их отношение к 9 Мая за последние четыре года. Оказалось, у них очень много общего