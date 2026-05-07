Власти Москвы сообщили, что на подлете к городу сбиты более 30 беспилотников. В московских аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов

На подлете к Москве с полуночи до полудня 7 мая сбиты более 30 беспилотников, следует из сообщений в телеграм-канале мэра Сергея Собянина. О пострадавших и разрушениях не сообщается, в постах говорится лишь, что «специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

Где были сбиты беспилотники, также не уточняется. Издание Astra утром 7 мая публиковало видео очевидцев со взрывами в Наро-Фоминске Московской области. Целью атаки, как предполагается, был логистический комплекс Минобороны.

В московских аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников вводились ограничения на полеты. К полудню во Внуково, Домодедово и Шереметьево, сообщало агентство «Москва», были отменены или задержаны около 100 рейсов — как на вылет, так и на прилет.

Минобороны России около 08:00 утра отчиталось о перехвате 347 украинских беспилотников в ночь на 7 мая. Это, пишет The Bell, не абсолютный рекорд, но близко к нему. После публикации этой сводки Собянин сообщил еще о нескольких сбитых беспилотниках. Информация об ударах дронов поступала и из других частей России, в том числе из Перми.

4 мая Минобороны России объявило, что на 8 и 9 мая по решению Владимира Путина будет объявлено «перемирие в честь празднования Дня Победы». Зеленский в ответ объявил «режим тишины», который начнется с 6 мая. Хотя Россия не заявляла, что соглашается соблюдать «режим тишины», власти Украины заявили, что Москва его нарушила.

Перемирие России с Украиной на 9 мая, кажется, уже сорвалось Война продолжается. Зеленский в ответ на российские удары обещает «действовать зеркально»

