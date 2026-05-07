В Москве «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В Петербурге шествие пока не отменили

Акция «Бессмертный полк» в Москве 9 мая пройдет в онлайн-формате, шествия не будет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли «Бессмертный полк» в Москве очным, Песков сказал: «Нет, „Бессмертный полк“ будет в ином формате. Ну, я бы сказал так, в электронном формате» (цитата по «Вы слушали»).

По словам пресс-секратаря президента РФ, в очном формате шествие проведут «в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к „Бессмертному полку“».

В Петербурге, согласно информации на сайте «Бессмертного полка», по-прежнему планируется проводить шествие. Движения колонны планируется начать после парада — в 12:30.

Формат военного парада и шествий на 9 Мая в 2026 году обсуждается и меняется в разных городах. Так, парад на Красной площади в Москве впервые с 2007 года пройдет без военной техники. Минобороны РФ объяснило это решение «текущей оперативной обстановкой». В ряде городов России, а также в аннексированном Крыму отказались и от парада, и от шествия «Бессмертный полк».

В рамках подготовки к параду в Москве 5 мая отключали мобильный интернет и связь. На перебои с мобильным интернетом в тот день жаловались и пользователи в Петербурге. 9 мая, объявило Минцифры, доступ к мобильному интернету, включая сайты из «белого списка», а также к сервису СМС будут ограничены.

Злитесь из-за блокировок? Мы понимаем! Никто не должен указывать вам, что читать и где общаться. Мы делаем все, чтобы помочь людям в России сохранить доступ к свободному интернету. Но нам нужна ваша помощь. Дорогие читатели не в России, мы просим вас оформить небольшой ежемесячный донат. Мы знаем, что есть еще сотни людей, которые могли бы это сделать. Дорогие читатели в России, у вас тоже есть возможность нас поддержать. Вместе мы справимся.

Читайте также

В каждом втором (!!) регионе России обещают отключить мобильный интернет из-за 9 Мая. Вот список

Читайте также

В каждом втором (!!) регионе России обещают отключить мобильный интернет из-за 9 Мая. Вот список