В Екатеринбурге арестовали историка Олега Новоселова, который изучал политические репрессии. Его обвинили в содействии терроризму
В Екатеринбурге задержали и отправили в СИЗО историка Олега Новоселова, который изучал политические репрессии на Урале.
Новоселова, сообщили изданию 66.ru источники в правоохранительных органах, арестовали по подозрению «в склонении или вербовке к содействию террористической деятельности». Он внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Более подробной информации о деле на момент публикации новости не было.
Новоселов занимался исследованиями репрессий, изучая документы в Государственном архиве административных органов Свердловской области. Найденные в архивах данные он публиковал в своем телеграм-канале, напоминает издание Itʼs My City.
В 2025 году Новоселов привлек внимание к тому факту, что российские архивы перестали выдавать дела репрессированных без подтверждения родства, ссылаясь на распоряжение Росархива.
Издание 66.ru пишет, что Новоселов занимался исследованиями как волонтер уральского «Мемориала». 9 апреля Верховный суд РФ объявил «международное движение „Мемориал“» «экстремистской» организацией и запретил его деятельность на территории России. Связано ли как-то дело Новоселова с «Мемориалом», неизвестно.