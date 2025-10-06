Росархив ограничил исследователям доступ к делам жертв политических репрессий

Российские архивы начали отказывать исследователям в выдаче дел реабилитированных жертв политических репрессий. Об этом «Коммерсанту» рассказал Олег Новоселов, который много лет изучает документы в Государственном архиве административных органов Свердловской области.

По словам исследователя, впервые с проблемой доступа к материалам он столкнулся в конце сентября 2025 года. Сотрудники архива заявили Новоселову, что еще в марте получили распоряжение Росархива не выдавать дела репрессированных без подтверждения родства.

Между тем, федеральный закон «Об архивном деле в РФ» ограничивает доступ к архивным документам, содержащим личные данные граждан, на 75 лет со дня создания — после этого архивы могут получить не только родственники.

Исследователь предполагает, что отказ связан с приказом Росархива № 38 от 20 марта 2025 года. Этот документ устанавливает порядок внесения архивных документов в перечень «служебной информации ограниченного распространения».

В Росархиве сообщили, что перечень информации, распространение которой может создать «потенциальную угрозу интересам РФ», уже утвержден. При этом сам приказ имеет ограничительную пометку «Для служебного пользования» и не будет опубликован — он содержит информацию, касающуюся обороны и обеспечения государственной безопасности.

В перечне упоминается «информация об архивных документах, содержащих сведения о жертвах политических репрессий», подтвердили в Росархиве. Представители ведомства добавили, что документ не ограничивает доступ к материалам дел родственникам репрессированных.

Адвокат Владимир Редекоп, изучающий историю своей семьи, обратился в администрацию президента РФ за разъяснениями по поводу приказа Росархива № 38. Он получил ответ, что полномочия Росархива расширили для защиты интересов РФ «в условиях беспрецедентного экономического, политического и информационного давления на РФ и совершения в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественных действий иностранными государствами и территориями».

В администрации президента отметили, что сведения Росархива необходимо защищать от искажения и ложной интерпретации исторических фактов или использования их «в интересах недружественных государств и территорий», потому что среди пользователей архивов «могут быть в том числе иностранные граждане». По данным российских властей, в государственных архивах хранится около 4,5 миллиона дел, «содержащих чувствительную информацию, использование которой может нанести ущерб интересам РФ».

