NBC News: Трамп остановил «Проект Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив из-за недовольства Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп приостановил «Проект Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив после того, как Саудовская Аравия отказала американским военным в использовании авиабазы и своего неба, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, объявление Трампа о запуске «Проекта Свобода» застало союзников США в Персидском заливе врасплох и вызвало недовольство властей Саудовской Аравии. Эр-Рияд в ответ уведомил США, что не позволит американским военным использовать авиабазу «Принц Султан» и пролетать через саудовское воздушное пространство для поддержки операции.

Разговор Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом не решил проблему, пишет NBC News. После запуска «Проекта Свобода» Трамп также поговорил с лидерами Катара, и в итоге был вынужден приостановить операцию.

В рамках «Проекта Свобода» американские военные уже начали разворачивать дополнительные корабли в Персидском заливе. Источник NBC News пояснил, что сотрудничество региональных партнеров и использование их воздушного пространства необходимо для этого в силу географического положения.

Представитель Белого дома, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что региональные союзники США были заранее уведомлены.

4 мая Трамп объявил, что США в рамках миссии под названием «Проект Свобода» будут сопровождать суда, застрявшие в Ормузском проливе, чтобы помочь им безопасно выйти из этих вод. Менее чем через двое суток президент США сообщил о приостановке «Проекта Свобода». Он заявил, что принял такое решение «по просьбе Пакистана и других стран», а также с учетом «огромных военных успехов» США в кампании против Ирана.

Трамп вновь грозит «стереть Иран с лица Земли» и пытается убедить всех, что США под силу открыть Ормузский пролив. Сработает ли этот план? Проблемы начались уже в день презентации новой стратегии

Трамп вновь грозит «стереть Иран с лица Земли» и пытается убедить всех, что США под силу открыть Ормузский пролив. Сработает ли этот план? Проблемы начались уже в день презентации новой стратегии