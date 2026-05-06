РБК: в Минцифры сократят 15% сотрудников. Со своих постов могут уйти два заместителя министра

Министерство цифрового развития РФ в рамках проводимой реорганизации собирается сократить каждого седьмого сотрудника, сообщает 6 мая РБК, ссылаясь на источник.

По его словам, в ходе оптимизации структуры Минцифры, которая началась примерно полтора месяца назад, «рассматривается возможность снижения числа служащих в пределах 15%».

По данным источников РБК, из ведомства могут уйти два заместителя министра цифрового развития РФ — Сергей Кучушев и Александр Шойтов. Один из собеседников отметил, что окончательного решения по Шойтову нет. Кроме того, отметили источники, может уйти Евгений Хасин, который с ноября 2023 года возглавляет департамент обеспечения кибербезопасности.

В Минцифры также готовятся изменить структуру департаментов. Например, департамент развития облачных сервисов планируют объединить с департаментом развития искусственного интеллекта и больших данных, а полномочия департамента развития цифровых компетенций и образования могут передать в другой департамент.

Представитель Минцифры отказался от комментариев. В правительстве это не комментировали.

Министерство цифрового развития РФ отвечает за все вопросы обмена информацией и связи в стране. Именно Минцифры стояло за последними мерами по борьбе с VPN-сервисами в России. Это же ведомство прорабатывает вопрос дополнительной тарификации международного трафика.

