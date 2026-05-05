Великобритания ввела санкции против тех, кто вербует иностранцев на производство «Шахедов» в Татарстане

Правительство Великобритании объявило, что вводит санкции в отношении 35 физических и юридических лиц, связанных с производством беспилотников в России и вербовкой иностранцев для участия в войне против Украины.

Как сообщается на сайте британского правительства, среди прочих под санкции попали люди, связанные с программой «Алабуга Старт». «Алабуга» — особая экономическая зона в Татарстане, где располагается производство ударных дронов «Шахед». В заявлении Великобритании отмечается, что «Алабуга Старт» — это схема вербовки, с помощью которой иностранцев из экономически неблагополучных групп обманом заманивают на работу по производству дронов в «Алабуге».

В связи с программой «Алабуга Старт» в санкционный список добавили Эльмира Сайфуллина, Чулпан Исламову, Савсана Юсупова, Анастасию Барышеву и Константина Трифонова. Под санкции также попал гражданин Франции и Камеруна, гендиректор компании Enangue Holding Мишель Ги Франс Атебу. По версии Лондона, он причастен к вербовке граждан Камеруна в «Алабугу». Кроме того, под ограничения попали физлица и организации третьих стран (например, Таиланда и Китая), которые Лондон считает ответственными за поставки компонентов для беспилотников.

Великобритания также внесла в санкционный список Полину Азарных — бывшую учительницу, которая, по данным BBC News, через телеграм-канал вербовала граждан Ближнего Востока и Африки для участия в войне против Украины на стороне России. Журналисты утверждали, что она отправила более 490 приглашений для въезда в Россию мужчинам из Йемена, Сирии, Египта, Марокко, Ирака, Кот-дʼИвуара и Нигерии.

Согласно расследованию Associated Press 2024 года, с помощью программы «Алабуга Старт» Москва привлекла на производство «Шахедов» около 200 женщин в возрасте 18–22 лет из таких стран, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне, Нигерия и Шри-Ланка. Как рассказывали некоторые участницы программы, они только в Татарстане поняли, что будут работать на военном заводе, где выпускают дроны для атак по Украине.

