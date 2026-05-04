Маше Гессен вручили Пулитцеровскую премию за колонки о США и России

Организаторы Пулитцеровской премии вручили колумнисту The New York Times награду за «проницательный сборник эссе, основанных на исторических фактах и ​​личном опыте, исследующих актуальные темы угнетения, принадлежности и изгнания».

В материалах, за которые Гессен получили Пулитцеровскую премию, они рассуждают о политике и социальных проблемах, основываясь на своем опыте жизни в СССР, России и США.

Так, в одном из эссе Гессен пишут о том, как изменились США за время второго срока Дональда Трампа, и проводят параллели с укреплением авторитаризма в России. Другое эссе, удостоенное награды, посвящено журналисту-расследователю Христо Грозеву. Еще один материал рассказывает об израильтянах, не согласных с политикой своего государства в секторе Газа.

М. Гессен — бывший директор русской службы «Радио Свобода», автор Vanity Fair, The New Yorker и других известных американских изданий, писатель. В 2017 году книга Гессен «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» была удостоена Национальной книжной премии, одной из самых престижных литературных наград в США.

В 1990-х и 2000-х Гессен работали журналистом в России. Они уехали в США в 2013 году — из-за опасений потерять детей в связи с законами против ЛГБТК+, которые начали принимать российские власти. В 2024 году Гессен заочно осудили в РФ по делу о «фейках» про армию. Поводом стало интервью журналисту Юрию Дудю, в котором обсуждались преступления российских военных в Буче.

Пулитцеровская премия вручается с 1917 года. Это одна из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра.