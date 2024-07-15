Суд в Москве заочно приговорил Машу Гессен к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию
Басманный суд Москвы приговорил журналиста Машу Гессен к восьми годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
Суд также запретил Гессен в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы. Приговор вынесли заочно — Гессен много лет живет за пределами России.
О том, что против Гессен возбудили уголовное дело, стало известно в ноябре 2023 года. Через месяц Гессен объявили в розыск и заочно арестовали. Поводом для преследования стало интервью Гессен журналисту Юрию Дудю, в котором, в числе прочего, обсуждались преступления российских военных в Буче.
Статьи Маши Гессен публикуют The New York Times, The New Yorker и другие американские издания. Книга Гессен «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» в 2017 году была удостоена Национальной книжной премии — одной из самых престижных литературных наград в США.