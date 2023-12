Машу Гессен заочно арестовали по делу о «фейках» про российскую армию

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Машу Гессен по уголовному делу о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на постановление суда.

В документе говорится, что 12 декабря Гессен объявили в международный розыск. 8 декабря стало известно, что МВД России объявило журналиста в федеральный розыск.

«С одной стороны, это смешно: они прекрасно знают, где я нахожусь, и все это какая-то дурацкая игра. С другой, когда ты понимаешь на собственном виртуальном опыте, что за одно предложение в интервью можно быть арестованным и приговоренным на много лет… С одной стороны, мы знаем людей, уже осужденных за „фейки“ в похожих случаях. С другой — привыкнуть к этому невозможно», — говорится в комментарии Гессен в эфире «Дождя».

Маша Гессен — бывший директор русской службы «Радио Свобода». Статьи Гессен публикуют The New York Times, The New Yorker и другие американские издания. Книга Гессен «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» в 2017 году была удостоена Национальной книжной премии — одной из самых престижных литературных наград в США.

В конце ноября «Дождь» сообщил, что в отношении Маши Гессен возбуждено уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом для дела стало интервью Гессен журналисту Юрию Дудю, в котором, в числе прочего, обсуждались преступления российских военных в Буче.

Что произошло в буче

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные

Что произошло в буче

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные