МВД России объявило в розыск Машу Гессен. Информацию об этом «Медиазона» нашла в базе ведомства.

В карточке Гессен указывается, что основанием для розыска стала «статья УК». Какая именно, не уточняется.

В конце ноября «Дождь» сообщил, что в отношении Маши Гессен возбуждено уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом для дела стало интервью Гессен журналисту Юрию Дудю, в котором, в числе прочего, обсуждались преступления российских военных в Буче.

Маша Гессен — бывший директор русской службы «Радио Свобода». Статьи Гессен публикуют The New York Times, The New Yorker и другие американские издания. Книга Гессен «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» в 2017 году была удостоена Национальной книжной премии — одной из самых престижных литературных наград в США.

Что произошло в Буче

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные

Что произошло в Буче

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные