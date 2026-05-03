Российские дроны вновь атаковали Одессу. Есть погибшие и раненые

Войска РФ в ночь на 3 мая нанесли удар беспилотниками по портовой и гражданской инфраструктуре Одесской области.

По данным местной прокуратуры, в результате атак погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

В двух населенных пунктах частично разрушены пять частных жилых домов. Также под ударом оказалась портовая инфраструктура. Возникший пожар удалось оперативно ликвидировать.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ночью 3 мая российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой «Искандер-М» и 268 ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить 249 дронов.

«Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации», — говорится в заявлении ВСУ.

Под российскими атаками ночью также находились Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Сумская области.

Российские военные в последние недели регулярно наносят удары по Одессе и области. Предыдущие атаки беспилотников на город были 30 апреля, 1 и 2 мая.