Жители Московской области пожаловались, что провайдеры ввели «белый список» на домашнем интернете

Несколько жителей Московской области заявили, что столкнулись с тем, что интернет-провайдеры ввели на домашнем интернете, из-за чего другие сайты, которые не входят в утвержденный властями перечень, оказались недоступны.

Первой об этом сообщила жительница Щелковского района Подмосковья Алена в комментарии изданию «Газета.ру». По ее словам, провайдер «Всем Wi-Fi» работает только по «белому списку», начиная с 1 мая.

Алена рассказала, что связалась со службой поддержки провайдера, и там ей сообщили, что «так будет все майские праздники», а решение принял некий «вышестоящий провайдер» и компания за это ответственности не несет.

Российский государственный телеканал RT сообщил, что с работой только по «белому списку» также столкнулись абоненты провайдера Istranet.

Несколько человек, опрошенных изданием «Код Дурова», сообщили, что на домашнем интернете у них работают только сервисы, входящие в «белый список», а остальные страницы не открываются. Абоненты каких провайдеров пообщались с изданием, неизвестно.

Опрос, проведенный в телеграм-канале «Медузы», показал, что некоторые жители Московской области действительно столкнулись с тем, что часть провайдеров ввела «белый список».

В конце марта сообщалось, что в Ростове-на-Дону тестируют введение «белого списка» на домашнем интернете.

«Белый список» начали формировать в России осенью 2025 года на фоне участившихся отключений мобильного интернета. В перечень доступных ресурсов включили банки, государственные сервисы, приложения для навигации и такси, СМИ, маркетплейсы, соцсети и развлекательные сервисы.

Весь прошлый год власти душили Рунет — от ограничений вотсапа и телеграма до «белых списков». Станет ли все еще хуже в 2026-м? Мы попросили поделиться прогнозами экспертов и журналистов, которым доверяем

