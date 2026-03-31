«Код Дурова»: в Ростове-на-Дону тестируют «белый список» на домашнем интернете

В Ростове-на-Дону тестируют введение «белого списка» на домашнем интернете, утверждает издание «Код Дурова» со ссылкой на пользователей.

Несколько человек, подключенные к одному из местных провайдеров, свидетельствуют, что на домашнем интернете у них работают только ресурсы, включенные в «белый список», пишет издание. Одна из собеседниц «Кода Дурова» рассказала, что у нее не открывается телеграм (он в «белый список» не внесен) и не работает VPN.

Автоответчик техподдержки провайдера (издание не уточняет его название) сообщает, что в Южном федеральном округе «наблюдаются общие проблемы, связанные с внешним воздействием на магистральные каналы вышестоящего оператора связи», в связи с чем «возможны перебои в работе интернет-сервисов».

Осенью 2025 года в России появился «белый список» — перечень сервисов и ресурсов, доступных во время отключений мобильного интернета. Официально целиком «белый список» нигде не публикуется, но отвечающее за него министерство цифрового развития регулярно сообщает о его обновлениях. В список доступных ресурсов уже попали сайты мобильных операторов, федеральных СМИ, Центробанка, госорганов, маркетплейсов, а также соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и «национальный» мессенджер Max. Наиболее популярные в России Telegram и WhatsApp в «белый список» не внесены.

С длительными отключениями мобильного интернета, во время которых работают только ресурсы из «белого списка», жители регионов России сталкиваются уже давно, а в начале марта это произошло и в Москве. Источник РБК утверждал, что таким образом тестируется «белый список», однако несколько собеседников The Bell рассказали, что интернет в Москве отключали по запросу ФСБ, но обоснованием этого было противодействие угрозам, а не тесты «белых списков».

В Москве шестой день подряд проблемы с мобильным интернетом — и со связью в целом Москвичи не могут звонить и расплачиваться картами. Бизнес терпит миллиардные убытки. Источники РБК говорят, что это тестирование «белого списка»