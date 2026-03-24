The Bell: интернет в Москве отключали по запросу ФСБ. У операторов была карта районов, где нужно было ограничить доступ

Перед трехнедельным отключением мобильного интернета в Москве операторы связи получили список базовых станций, на которых должен был быть ограничен доступ, от Научно-технической службы ФСБ ( ), пишет The Bell со ссылкой на источники на рынке связи и в правительстве.

По данным одного из чиновников, отключения были «спущены сверху». Он говорит, что в правительстве о причинах ничего не знали, но обоснованием было противодействие угрозам, а не тесты «белых списков» (такую версию высказывал источник РБК еще в начале марта).

Другой собеседник говорит, что из НТС ФСБ «поступила некая карта, в которой было отмечено, где нужно отключить интернет». По его словам, «силовики всячески намекали, что это не их решение — им его тоже спустили». Карту, о которой идет речь, еще один собеседник The Bell видел у крупного оператора. Совпадала ли она с картами, которые были у других операторов, неизвестно.

Под отключения, как следует из этой карты, попал почти весь центр Москвы до Садового кольца и несколько районов от Садового до Третьего транспортного кольца на севере, востоке и юге. Кроме того, интернет был отключен у Южного порта, очистных сооружений в Печатниках, на юго-западе парка «Лосиный остров» и в районе строительства «СберСити» под Красногорском. По какому принципу были выбраны районы — неясно.

Проблемы с мобильным интернетом в Москве начались 5 марта. Во многих районах центра его не было совсем, где-то он мог ненадолго появиться, но потом опять пропасть, а иногда не было и сотовой связи. Источник РБК утверждал, что таким образом тестируется «белый список» ресурсов, которые должны быть доступны даже во время отключений. Днем 24 марта мобильный интернет в центре Москвы снова заработал. На протяжении всех 19 дней власти никак не объясняли, с чем связано отключение интернета.

«А почему интернет не работает, не знаете?» Седьмой день без мобильного интернета в столице. Вот как теперь выглядит обычный день москвича

