«Летом-то уж точно!» Российский археолог Александр Бутягин, которого Украина разыскивает из-за раскопок в Крыму, заявил, что снова поедет в Крым

Российский археолог Александр Бутягин заявил после освобождения из тюрьмы в Польше, что летом собирается посетить аннексированный Крым. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

«Летом-то уж точно! Может, до этого еще на конференцию съезжу — у меня нет пока информации, будет она в этом году или нет… Конечно, хотелось бы там оказаться», — заявил Бутягин в интервью, опубликованном 30 апреля.

Бутягин — археолог из Петербурга. Он многие годы вел раскопки в Крыму. Спецслужбы Польши задержали его в декабре 2025 года по запросу Украины. Украинская прокуратура считает, что после 2014 года он проводил незаконные раскопки в Крыму и разрушил объект культурного наследия. Польша освободила Бутягина 28 апреля в рамках обмена заключенными.

Бутягин с 1999 года руководил работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи. Бутягин говорил, что продолжал работать в Крыму после 2014 года, потому что считал это необходимым и правильным по отношению к памятнику. «Я ученый и занимаюсь раскопками в интересах всех людей, не участвуя ни в каких агрессивных действиях», — говорил он.

