Польша освободила российского археолога Александра Бутягина

Российского археолога Александра Бутягина освободили в рамках обмена заключенными, который состоялся на белорусско-польской границе, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Бутягина и супругу российского военного, который «проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье», обменяли на двух офицеров спецслужб Молдовы, заявили в спецслужбе. Вероятно, речь идет о гражданах Молдовы, задержанных в июне 2025 года.

В ФСБ отметили, что возвращение археолога, которому грозила экстрадиция в Украину, — результат многоэтапной операции, проведенной совместно с КГБ Беларуси.

В чем Украина обвиняла Бутягина С 1999 года Александр Бутягин руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи. Власти Украины называют незаконным участие Бутягина в раскопках после 2014 года, то есть с момента аннексии Крыма Россией. Археолога подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 миллиона гривен (4,8 миллиона долларов). В начале декабря 2025 года Александра Бутягина задержали в Варшаве по запросу Украины (там он с 2024 года объявлен в розыск). Российский ученый читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов. С тех пор он находился в следственном изоляторе в Варшаве. В марте польский суд одобрил запрос Украины об экстрадиции российского археолога.

Обмен прошел в пункте пропуска «Переров — Беловежа», отчитался КГБ Беларуси. Польской стороне, заявили в ведомстве, передали пятерых осужденных в Беларуси и России за шпионаж. Их обменяли на пятерых граждан Беларуси, России и «других стран СНГ», задержанных на территории различных стран Евросоюза и других государств.

Среди тех, кого передали Польше, — белорусский политзаключенный и журналист . На границе его встречал польский премьер-министр Дональд Туск. Политик отметил, что этот обмен «финал двухлетней сложной дипломатической игры». Туск также поблагодарил за помощь США, Румынию и Молдову. За обмен Почобута Польша боролась пять лет, отмечает белорусское издание «Наша Нiва».

Имена других участников обмена неизвестны. По данным «Белта», среди тех, кого обменяли и вернули в Беларусь, — граждане страны, «выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны».

Переговоры об обмене начались еще в октябре 2025 года по поручению Александра Лукашенко, пишет белорусское агентство. Всего в них участвовали спецслужбы семи стран, включая Польшу, Россию Беларусь.

«Готовый на тюрьму и на суму, я делаю, что должен для России» «Медуза» рассказывает историю археолога Александра Бутягина, который работал в Крыму после 2014 года. Его задержали в Польше — и, возможно, будут судить в Украине

