Суд в Польше одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину

Окружной суд Варшавы одобрил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщает телеканал «Вот так».

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

По словам адвоката Бутягина Адама Доманьского, защита добивалась отказа в экстрадиции «из-за опасений насчет жизни и здоровья Бутягина в Украине и соблюдения прав и свобод гражданина России в Украине».

Адвокат отметил, что решение суда первой инстанции не означает немедленной высылки археолога. Защита планирует обжаловать решение.

В начале декабря 2025 года Александра Бутягина задержали в Варшаве по запросу Украины, где он с 2024 года объявлен в розыск. Российский ученый читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов. С тех пор он находится в следственном изоляторе в Варшаве.

С 1999 года Бутягин руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи. Власти Украины называют незаконным участие Бутягина в раскопках после 2014 года, то есть с момента аннексии Крыма Россией. Археолога подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 миллиона гривен (4,8 миллиона долларов). Ученому может грозить до пяти лет лишения свободы в Украине.

В интервью «Би-би-си», которое он дал из польского СИЗО, Бутягин рассказывал, что продолжал работать в Крыму после 2014 года, потому что считал это необходимым и правильным по отношению к памятнику. «Политические изменения не должны сказываться на научных исследованиях и мешать ученым. Научная работа, в том числе научные археологические раскопки, производится не в интересах конкретной страны или политической группы, а в интересах мировой науки. <…> Я ученый и занимаюсь раскопками в интересах всех людей, не участвуя ни в каких агрессивных действиях», — говорил он.

Читайте также

«Готовый на тюрьму и на суму, я делаю, что должен для России» «Медуза» рассказывает историю археолога Александра Бутягина, который работал в Крыму после 2014 года. Его задержали в Польше — и, возможно, будут судить в Украине