«Научная работа производится в интересах мировой науки, а не конкретной страны» Археолог Александр Бутягин, работавший в Крыму и арестованный в Польше по запросу Украины, дал интервью из СИЗО

Это интервью археолога Александра Бутягина «Русской службе Би-би-си». Вопросы журналистов ему передал адвокат.

В начале декабря 2025 года Александра Бутягина задержали в Варшаве по запросу Украины, где он с 2024 года объявлен в розыск. Российский ученый читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов. С тех пор он находится в следственном изоляторе в Варшаве. Украина требует его экстрадиции. Бутягин с 1999 года руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи. Власти Украины называют незаконным участие Бутягина в раскопках после 2014 года, то есть с момента аннексии Крыма Россией. Археолога подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 миллиона гривен (4,8 миллиона долларов). Ученому может грозить до пяти лет лишения свободы в Украине.

Разрешение на работу в Крыму запрашивало руководство Эрмитажа. После 2014 года администрация музея не могла и не стала бы посылать заявку в Киев, так как это стало невозможным. Я не мог повлиять на эту ситуацию.

Я продолжал работать, потому что считал это необходимым и правильным по отношению к памятнику, городищу Мирмекий. Археологический объект не виноват в том, что «оказался на спорной территории». Политические изменения не должны мешать ученым. Научная работа производится «не в интересах конкретной страны или политической группы, а в интересах мировой науки». Без присмотра ученых памятник стал бы разрушаться. Я ученый и не участвую ни в каких агрессивных действиях. Украинская пресса обвиняет меня и других археологов в вывозе культурных ценностей из Крыма, но они все остаются там, в музее в Керчи — на территории, которую Украина считает своей.

Я выступал с лекциями в Евросоюзе, так как считал, что традиции свободы, разума и гуманности не позволят Европе присоединиться к «охоте на ученых». Я расплачиваюсь за свою веру в Европу.

Преследование российских археологов — дело рук инициативной группы из киевского Института археологии. Я понимаю их гнев на Россию, но мне грустно, что коллеги так поступили. Мне очень тяжело без связи с близкими, тяжело без научной работы. Мне кажется, что в изоляции я прозябаю и тупею. Немного спасает обсуждение с сокамерниками искусства, политики и науки. Сейчас у меня много времени для раздумий, я понял, что многое в жизни нужно изменить. Но сначала мне надо вернуться к своей семье.

Фото на обложке: Mihail Siergiejevicz / SOPA Images / LightRocket / Getty Images