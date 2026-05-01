Украинские беспилотники в четвертый раз за две недели атаковали Туапсе. На территории морского терминала новый пожар

В Туапсе в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 1 мая произошел пожар на территории морского терминала, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавших, по данным властей, нет. Тушением пожара занимаются 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ утверждает, что удар пришелся по одному из резервуаров, вероятно, с нефтепродуктами. Другие источники об этом не сообщают.

Издание «Кедр» отмечает, что на морском терминале хранятся нефтепродукты перед транспортировкой. После атаки над городом, по словам очевидцев, снова появились черные столбы дыма.

В Минобороны РФ отчитались, что за ночь российские ПВО сбили 141 украинский беспилотник в восьми регионах страны, а также в аннексированном Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

Это уже четвертая атака на Туапсе с середины апреля. Первые три произошли 16, 20 и 28 апреля. После предыдущих ударов на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе в городе происходили масштабные пожары. Их тушили по несколько дней. Последний потушили 30 апреля — накануне нового удара.

В общей сложности в 14 из последних 16 дней в Туапсе происходили возгорания на нефтяных объектах, отмечает «Кедр». По свидетельствам очевидцев, из-за пожаров экологическая ситуация в городе критическая. В Туапсе видели огромные черные столбы дыма, выпал «нефтяной дождь», в реке и море нашли разливы нефти. Во время одного из пожаров на улицу попала кипящая нефть.