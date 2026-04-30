«VK Видео» собираются назначить «национальной видеоплатформой». На ее развитие только в прошлом году выделили 40 миллиардов рублей

В 2025 году Минцифры выделило 39,5 миллиарда рублей на развитие «национальной видеоплатформы» и еще четыре миллиарда — на создание и развитие «многофункционального сервиса обмена информацией», обратил внимание «Коммерсант», изучив приложение к закону об исполнении федерального бюджета за год.

По словам источника газеты, знакомого с планами правительства, проектом по развитию национальной видеоплатформы занимается VK. «Субсидии доводились до юрлица VK на развитие „VK Видео“», — говорит он. Еще один собеседник также подтверждает, что деньги пошли на развитие «VK Видео». Источник на медиарынке уточняет, что признать «VK Видео» национальной видеоплатформой хотят для «повышения статуса» сервиса на фоне конкурентов.

О второй статье расходов, «многофункциональном сервисе обмена информацией», в изученном «Коммерсантом» документе подробностей нет. Газета отмечает, что в июне 2025 года в России вступил в силу федеральный закон «О создании многофункционального сервис обмена информацией», в котором говорится, что создание такого сервиса обеспечивает организация, определенная правительством. Позже такой организацией была назначена компания «Коммуникационная платформа». В январе 2026 года это юрлицо переименовали в «МАХ». Ее учредители — «ВК» и «Компания ВК».

Выделенные Минцифры в 2025 году деньги получила инвестиционная компания «Единое видео», пишет «Коммерсант». Газета отмечает, что ее гендиректором указан Андрей Бородин, который раньше был главой подведомственной Минцифры организации .

В отчетности VK за 2025 год говорится, что компания заключила обязывающее корпоративное соглашение о создании совместного предприятия для развития видеоплатформы, в которое вошла в том числе компания «Единое видео». Источник «Коммерсанта» говорит, что это видеоплатформа VK, которая была вынесена в отдельное совместное предприятие с госучастием.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что статус «национальный» дает бизнесу гарантию доступа при ограничениях интернета, обязательную предустановку и интеграцию с «Госуслугами».

В сентябре 2023 года VK объявила, что официально запустила платформу «VK Видео» (а в режиме тестирования запуск состоялся осенью 2021 года). Позже в «VK Видео» начали активно переманивать популярных блогеров и производителей контента. Тогда же обсуждалась вероятная блокировка ютьюба (в итоге спустя год его «замедлили» до состояния практически полной блокировки), а в роли его «убийцы» рассматривали «VK Видео» — именно эта платформа, по замыслу властей, должна стать заменой ютьюба.