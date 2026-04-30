В Риге запретили лекцию урбаниста Аркадия Гершмана. Ранее там сорвали выступление корееведа Андрея Ланькова

В Риге две площадки отказались проводить лекцию российского урбаниста и автора проекта «Город для людей» Аркадия Гершмана, которая должна была состояться 28 апреля. Об этом в фейсбуке рассказал сам Гершман.

По его словам, одна из площадок в день лекции в районе 12 часов написала, что не сможет его впустить, потому что «власти запретили пускать урбанистов». Другая «отвалилась похожим образом», но предупредила об этом заранее и попросила «войти в положение», отметил он.

Гершман пишет, что никто официально с ним и организаторами лекции не связывался и никаких бумаг не передавал, хотя «контакты были». «Но сигнал был более чем понятный», — добавил урбанист.

Он уточнил, что понимал все риски после отмены лекции корееведа Андрея Ланькова в феврале этого года, но у него самого было «подобие электронной визы, полученное от властей Латвии», а темы его лекций не представляли никакой угрозы государственной безопасности.

«Плюс я ехал по приглашению эстонской компании и с подготовленным дубляжом титрами на латышский язык. В общем, мы были уверены, что сделали даже больше нужного для подстраховки и лекция Гершмана не будет считываться как подпольный кружок по свержению режимов», — написал урбанист.

Лекцию в итоге провели онлайн — по словам Гершмана, это была «единственная безопасная опция». Он отметил, что до этого такие же лекции проходили в Эстонии, Чехии, Германии, Финляндии и других странах, и никаких проблем не возникало.

24 февраля в Риге должна была пройти лекция доктора исторических наук, востоковеда и профессора Университета Кукмин в Сеуле Андрея Ланькова, на которой он собирался рассказывать про Северную Корею. Однако на мероприятие пришли сотрудники муниципальной полиции и пограничной охраны. Вскоре Ланькова увезли в миграционную службу, а позже МИД Латвии объявил его персоной нон грата в стране — на основании информации, имеющейся в распоряжении органов национальной безопасности. Ланькову бессрочно запретили въезд в страну и отвезли из Латвии в Эстонию.

Реаниматолог Александр Полупан спасал Навального после отравления «Новичком». Потом врач уехал в Латвию и получил лицензию — но столкнулся с запретом на профессию Он такой не один. Гражданам России и Беларуси запрещают работать в латвийских больницах

