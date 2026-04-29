Администрация Петербурга в этом году решила значительно сократить число зрителей военного парада, который пройдет 9 мая на Дворцовой площади, пишет «Фонтанка» без ссылки на источник.

По данным издания, изначально власти предполагали, что парад вживую увидят примерно 5,6 тысячи человек. Планировалось, что десять зрителей пригласят на подиум, 250 человек — на центральную трибуну, по 700 — на боковые трибуны, а еще четыре тысячи зрителей займут смотровую площадку сбоку от трибун со стороны Миллионной улицы.

План изменился после совещания по обеспечению правопорядка с участием губернатора Александра Беглова. Теперь власти Петербурга хотят разослать только 310 приглашений на Дворцовую площадь — на подиум и только на одну трибуну. Смотровой площадки сбоку от трибун не предполагается.

Как сообщает «Ротонда» со ссылкой на городской комитет по вопросам законности, в Смольном пока не решили, будет ли акция «Бессмертный полк» проходить в Петербурге в очном формате. До этого ее несколько лет проводили онлайн из-за «обстановки в стране».

Формат военного парада и шествий на 9 Мая в 2026 году обсуждается и меняется в разных городах. Так, Парад Победы на Красной площади в Москве в этом году пройдет без военной техники — впервые с 2007 года. Минобороны РФ объяснило это решение «текущей оперативной обстановкой».

В последние недели украинские беспилотники активно наносят удары по промышленной инфраструктуре в разных регионах России, включая порты и нефтеперерабатывающие заводы.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди в недавнем интервью «Би-би-си» утверждал, что полторы-две тысячи километров внутрь России — «это больше не мирный тыл».

Что еще он сказал

Наш план — убивать больше 30 тысяч человек в месяц. И мы его перевыполняем Роберт Бровди («Мадяр») — один из самых медийных командиров ВСУ — дал интервью «Би-би-си». Кратчайший пересказ