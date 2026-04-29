Бывшего главу ФБР Джеймса Коми обвинили в угрозах жизни Трампу из-за фото ракушек в инстаграме

Министерство юстиции США предъявило бывшему главе ФБР обвинения в угрозах жизни президенту США Дональду Трампу, сообщает Reuters.

Основанием для обвинений стала фотография морских ракушек, выложенных на песке в форме цифр 8647. Этот снимок Коми опубликовал в инстаграме в мае 2025 года, но вскоре удалил, после того как он вызвал споры.

Как поясняет Reuters, число 86 может использоваться в значении «убрать, вышвырнуть кого-то», а 47 может быть отсылкой к Трампу (он — 47-й президент США).

Коми заявил, что «по-прежнему» не признает себя виновным и не боится преследования. Вероятно, он имел в виду, что это уже второе обвинение, выдвинутое против него.

В сентябре 2025 года бывшего главу ФБР обвинили в лжесвидетельстве конгрессу из-за показаний, которые он дал в 2020-м по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В итоге обвинения против Коми сняли.

Новые обвинения в адрес Джеймса Коми говорят о том, что команда Дональда Трампа возобновила преследования политических оппонентов президента, считает Reuters.

После возвращения Трампа в Белый дом власти США завели несколько дел на критиков президента. Среди них, например, оказалась прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, которая в 2022 году обвинила Трампа и его семью в мошенничестве. Ее саму обвинили в мошенничестве в банковской сфере, но позже дело закрыли.

