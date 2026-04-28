«Я был слишком эмоционален». Соловьев извинился перед Викторией Боней, которую он оскорбил после ее обращения к Путину

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней за оскорбление в прямом эфире после ее обращения.

«Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых: да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален, и конечно, какая бы ни была мотивация за тем, о чем и почему я так говорил — конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире», — сказал Соловьев во время прямого эфира с Боней в программе «Полный контакт».

Соловьев добавил, что «довольно странно» записывать его «в главные мизогины страны», потому что к нему на эфиры приходит большое количество женщин, а «70% женоненавистников — это женщины». По его словам, Виктория Боня «гораздо больше» пострадала от ненависти тех кто делает вид, что они ее друзья, чем от его собственных слов. Конкретные имена он не назвал.

Реакция Соловьева, как он сказал, была связана не с самим обращением Бони, а с тем, что его «заметили на таком уровне». По его словам, «бешенство» у него вызвали слова Бони о том, что Владимира Путина боятся — потому что их подхватили западные медиа, но президента в России на самом деле народ любит, а не боится, заявил Соловьев.

«Я рада, что вы извинились», — сказала Боня.

14 апреля Виктория Боня опубликовала обращение «от лица народа» к Путину. Она перечислила пять проблем, о которых «ни один губернатор не скажет», и заявила, что люди Путина боятся, но она не боится. В Кремле заявили, что по темам, затронутым Боней, «ведется работа». Сама она затем со слезами на глазах поблагодарила Путина и Пескова за то, что в Кремле посмотрели ее обращение.

После того, как обращение Бони начали активно обсуждать, Владимир Соловьев в эфире своего вечернего шоу назвал ее «потасканной шалавой», которой нельзя «открывать свой грязный рот и засорять пространство». К оскорблениям присоединился и депутат Виталий Милонов, который назвал Боню «дурно образованной блогершей» и «эскортницей». Пользователи соцсетей массово критиковали Соловьева за оскорбления, а сама она опубликовала ИИ-ролик, в котором в образе Человека-паука сражается с Соловьевым, Милоновым и Артемием Лебедевым, который тоже высказывался в ее адрес.

«Все, чего вы добьетесь, — это настоящий женский бунт» В инстаграме флешмоб в защиту Виктории Бони, которую оскорбили Соловьев и Милонов. Им грозят судом и требуют извинений

