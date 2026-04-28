Трамп недоволен новым предложением Ирана. Тегеран хочет сначала снять морскую блокаду США, а потом обсуждать ядерную программу

Дональд Трамп и его команда недовольны новым предложением Ирана по прекращению войны и относятся к нему «скептически», пишут Reuters и The Wall Street Journal со ссылками на источники.

В понедельник, 27 апреля, Трамп обсудил предложение Ирана с помощниками. Президент США не отверг его категорически, пишет WSJ, но, по словам чиновников, выразил сомнения в том, что Иран действует добросовестно или готов выполнить ключевое требование — прекратить обогащение урана. По мнению США, ядерные вопросы должны решаться в первую очередь — именно по этой причине, как говорит источник Reuters, Трамп остался недоволен.

Источники WSJ добавляют, что США тем не менее продолжат переговоры с Ираном. Ожидается, что в ближайшие дни Белый дом представит свой ответ и встречные предложения, говорят они.

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс заявила, что США «не ведут переговоры через прессу» и «четко обозначили свои красные линии».

Накануне Axios сообщил, что Тегеран передал Вашингтону новое предложение о прекращении огня, которое министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи привез пакистанским посредникам в выходные 25–26 апреля. По данным Reuters, первый этап иранского плана предусматривает прекращение огня и предоставление гарантий ненападения в будущем, затем следует снятие морской блокады со стороны США и определение статуса Ормузского пролива, который Тегеран хочет оставить под своим контролем, и только потом — переход к обсуждению других вопросов, включая ядерную программу Ирана.

Аббас Арагчи 27 апреля прилетел в Петербург, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. В ходе открытой части переговоров Путин заявил, что Россия будет «делать все», чтобы мир на Ближнем Востоке был достигнут как можно быстрее. Арагчи, в свою очередь, сказал, что для Ирана отношения с Россией — это «стратегическое партнерство на самом высоком уровне».

