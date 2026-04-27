Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прилетел в Петербург. Он собирается встретиться с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рано утром 27 апреля прибыл в Петербург, сообщают иранские агентства Mehr и Irna.

Арагчи прилетел в Пулково бортом с названием «Минаб 168» — в память о погибших при обстреле школы для девочек в Минабе, отмечает Mehr.

В ходе своего визита в Россию глава МИД Ирана встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а также главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым.

По словам Арагчи, поездка в Россию необходима «продолжения тесных консультаций между Тегераном и Москвой по региональным и международным вопросам», а также для укрепления отношений между странами.

Неясно, пройдет ли встреча Арагчи и Путина в Петербурге. Сегодня в городе проходит заседание Совета законодателей при Федеральном собрании, отмечает «Бумага». В прошлом году Путин приезжал на него. Накануне посольство Ирана анонсировало, что Арагчи приедет в Москву.

Аббас Арагчи — один из главных участников переговоров с Пакистаном и США по урегулированию войны между США, Израилем и Ираном.

Россия — стратегический партнер Ирана, но Москва не стала помогать Тегерану в новой войне напрямую. По данным западных разведок, РФ договорилась с Ираном о поставках дронов в эту страну, а также передавала данные о целях для ударов по американским военным объектам.