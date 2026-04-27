Путин встретился с главой МИД Ирана в Петербурге. И пообещал, что Россия будет «делать все» для мира на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Аббасом Арагчи в Президентской библиотеке в Петербурге 27 апреля, сообщает «Интерфакс».

В ходе открытой части переговоров Путин заявил, что Россия будет «делать все», чтобы мир на Ближнем Востоке был достигнут как можно быстрее.

Арагчи, в свою очередь, сказал, что для Ирана отношения с Россией — это «стратегическое партнерство на самом высоком уровне».

Открытая часть переговоров продолжалась чуть более пяти минут. Сами переговоры длились полтора часа.

Аббас Арагчи — один из ключевых участников переговоров об урегулировании войны с США. Сейчас переговоры конфликтующих сторон прерваны. Тегеран требует, чтобы США прекратили блокаду иранских портов.

