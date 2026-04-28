Продажи книг Григория Остера выросли почти на 500% после претензий Бутиной и Бастрыкина

С 21 по 26 апреля продажи книг Григория Остера на Wildberries увеличились почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила «Ведомостям» пресс-служба маркетплейса.

По сравнению с началом апреля продажи книг выросли на 220%, рассказали в Wildberries. Как сообщила площадка, наибольшей популярностью пользуются различные издания «Вредных советов».

Об увеличении числа продаж книг Остера сообщили РБК в сети книжных магазинов «Читай-город». На неделе с 16 по 23 апреля продажи «Вредных советов» выросли на 223% по сравнению с предыдущей — с 9 по 16 апреля. Количество проданных книг увеличилось более чем в три раза, отметили в «Читай-городе».

21 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера, включая «Вредные советы», поскольку в произведениях писателя якобы содержатся «сомнительные с педагогической точки зрения установки».

В СК решили провести проверку после того, как книги Остера раскритиковала депутат Госдумы Мария Бутина.

Что Бутину не устроило в книгах Остера

«Бомба замедленного действия в детских душах» Это сказала Мария Бутина про книги Григория Остера. Именно из-за этого СК решил проверить его произведения

