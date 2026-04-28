Депутат петербургского Заксобрания и бывший соратник Евгения Пригожина отправится воевать в Украину, пишут местные издания «Бумага» и «Ротонда».

О том, что Малькевич собирается уйти на войну, сообщил председатель заксобрания Александр Бельский. По его словам, в ближайшее время депутаты рассмотрят заявление Малькевича о досрочном сложении полномочий.

Бельский назвал решение Малькевича «сильным, мужским, и, в случае с Сашей — закономерным» поступком.

С января 2021 года по сентябрь 2023-го Александр Малькевич был гендиректором Городского агентства по телевидению и радиовещанию. Эта организация финансируется из бюджета Петербурга и является учредителем телеканала «Санкт-Петербург».

Осенью 2025 года стало известно об уголовном о хищении денег у Городского агентства по телевидению и радиовещанию. Всего по делу проходят пять человек, включая Малькевича. Депутат был единственным, кому суд в качестве меры пресечения назначил запрет определенных действий. Остальных фигурантов арестовали или отправили под домашний арест. Малькевич обвинения отвергает.

В начале марта «Коммерсант» сообщал, что дело о хищении в ближайшее время поступит в прокуратуру.

В 2023 году в России приняли закон, по которому подследственные могут избежать уголовной ответственности, если заключат контракт о прохождении военной службы.

вот как это устроено

«Военные всех берут практически, кроме совсем уж тех, кто по состоянию здоровья не проходит» В России на войну вербуют не только заключенных, но и подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам. Рассказывает «Русская служба Би-би-си»

вот как это устроено

«Военные всех берут практически, кроме совсем уж тех, кто по состоянию здоровья не проходит» В России на войну вербуют не только заключенных, но и подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам. Рассказывает «Русская служба Би-би-си»