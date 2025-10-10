Суд не стал арестовывать соратника Пригожина по делу о растрате денег на пиар мэрии Петербурга. Остальным фигурантам назначили СИЗО и домашний арест

Басманный районный суд Москвы назначил запрет определенных действий депутату петербургского Заксобрания и бывшему соратнику Евгения Пригожина Александру Малькевичу по делу о хищении денег у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, сообщает «Медиазона».

Малькевичу запретили приближаться к помещению дочерней компании «Газпрома» (к какой именно, не уточняется) и общаться с другими фигурантами дела.

Всего по делу проходят пять человек: глава петербургского Центра управления регионом , ее муж Сергей Кожокар, ​​заместитель директора по финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров и блогер .

Кожокару суд назначил домашний арест, Сырова, Камнева и Никитину отправили в СИЗО.

Днем 10 октября Следственный комитет сообщил об уголовном деле о хищении денег у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (учредитель телеканала «Санкт-Петербург»), которое финансируется за счет бюджета Петербурга.

По версии следствия, в 2020–2021 годах руководство агентства заключило договоры с частным фондом об «информационном сопровождении организации» в интернете. Представитель фонда не сделал предусмотренные договорами публикации и предоставил для оплаты фиктивные документы о выполненных работах. Руководство агентства, зная об этом, подписало документы и перечислило фонду 37,2 миллиона рублей. «Похищенные денежные средства участники организованной группы по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, которые затем обналичили», — заявили в СК.

Малькевич был гендиректором Городского агентства по телевидению и радиовещанию с января 2021 года по сентябрь 2023 года. «Фонтанка» утверждает, что именно в этот период были заключены контракты с компанией блогера Николая Камнева на медиасопровождение деятельности властей Санкт-Петербурга.

Александр Малькевич — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Ранее он много лет работал в структурах основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. В частности, он возглавлял USA Really — проект издания «РИА ФАН» из холдинга Пригожина «Патриот». После начала российского вторжения на оккупированных территориях Украины при участии Малькевича были запущены несколько прокремлевских СМИ.